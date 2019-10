Lucca Comics & Games 2019: svelati tutti i giochi presenti alla fiera

Il Lucca Comics & Games sarà l’occasione per gli appassionati di videogiochi di provare tanti titoli attesi sia nel 2019 che nel 2020. Ogni tipo di videogiocatore verrà accontentato, perché i publisher e gli sviluppatori che presenzieranno alla manifestazione italiana saranno davvero tanti. Di seguito tutti i giochi confermati e le attività a loro collegate.

Lucca Comics & Games 2019: da Call of Duty ai personaggi di anime e manga

Nella suggestiva cornice del Baluardo San Regolo, sarà grande protagonista Activision col nuovo Call of Duty: Modern Warfare. L’area, presidiata da due imponenti carri armati, offrirà una serie di attività a tema, tra cui percorsi esperienziali e poligoni di tiro. Nel sotterraneo del baluardo, saranno poi posizionate postazioni da gioco PlayStation 4 e verrà proposto un ‘percorso militare’ da svolgere con armi da softair. Il primo giorno è previsto anche un panel pubblico, con Bernardo Antoniazzi, sviluppatore del gioco ed un ‘contractor’ italiano. Per tutta la durata del festival, i talent dei network Melagoodo e Arkadia, utilizzando la straordinaria tecnologia dei TV OLED di LG – Call of Duty Modern Warfare official TV partner –trasmetteranno le loro dirette di gioco per il pubblico di Twitch e per i fan presenti al baluardo. Per i giocatori PC ci saranno postazioni di gioco allo stato dell’arte con schede video NVIDIA GeForce RTX, grazie alle quali sarà possibile provare la versione PC di Call of Duty Modern Warfare con attiva la tecnologia Ray Tracing.

Bandai Namco Entertainment torna alla ‘Casermetta San Paolino’, dove sarà possibile provare – per la prima volta in Italia – alcuni dei titoli più importanti della firma giapponese, tra cui Dragon Ball Z Kakarot, One Piece Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, My Hero One’s Justice 2. Non mancherà lo store ufficiale dove si potranno acquistare videogiochi, card game, figurine e gadget a prezzi scontati e, prima volta in assoluto, anche i giocattoli di Dragon Ball.

Lucca Comics & Games 2019: Cyberpunk 2077 ed eSport

Cyberpunk 2077 è in assoluto tra i titoli più attesi del prossimo anno, e a Lucca Comics & Games sarà possibile assistere alla visione di un esclusivo gameplay in una speciale ‘sala cinema’ in Piazza Santa Maria, che aggiungerà un altro tassello al sensazionale titolo di CD PROJEKT RED.

Gillette fa il suo debutto a Lucca Comics & Games con la seconda stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, continuando la sua ascesa nel mondo degli eSports in Italia. L’agenda si preannuncia ricca di appuntamenti e ospiti all’area Gillette. A scaldare l’atmosfera ci penserà il torneo di Last Chance Qualifier dal vivo per assicurarsi la presenza al Grand Final della Gillette Bomber Cup. E non è finita qui: per tutti i fan, sessioni di free gaming allo stand e l’occasione di incontrare durante Meet&Greet alcune delle icone del panorama gaming italiano tra cui Cicciogamer89, Ambassador del torneo, J0K3r, Kekkobomba e Los Amigos.

Giunti alla quarta edizione, tornano gli Italian Esports Open by Vodafone, cuore pulsante del programma eSport della manifestazione con 5 giorni ricchi di contenuti fra tornei, finali mondiali e panel con ospiti d’eccezione nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Romano, una ex chiesa medioevale trasformata per l’occasione nella Esports Cathedral. Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre prenderà il via la neonata ESL EuroCup di League of Legends, in cui i rappresentanti nazionali dei principali tornei europei di ESL si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Europa, che verrà assegnato per la prima volta a Lucca Comics & Games. Venerdì 1 novembre, riflettori accesi sul mondo del Mobile gaming, con il torneo Xiaomi 5G Mobile Brawl, pronto a riscuotere un grande successo di pubblico all’interno del festival. Dalle 18.30, gli appassionati potranno poi assistere alla cerimonia di apertura della Blizzcon, proiettata in diretta sui maxischermi della Esports Cathedral. Sabato 2 e domenica 3 novembre, infine, i migliori 24 player internazionali si sfideranno al primo evento live della Quake Pro League – il nuovissimo torneo di Quake Champions – per le finali dello Stage 1, al termine di una fase di qualificazione online.

Lucca Comics & Games 2019: Blizzard, Nintendo e Sony

Dopo il grande successo dello scorso anno, Lucca Comics & Games ospita la Blizzcon, l’evento più atteso dell’anno per tutti i videogiocatori. L’appuntamento è per venerdì 1 novembre, dalle 18.30, proprio nella Esports Cathedral, dove tutti gli appassionati potranno assistere in diretta dall’Anaheim Convention Center in California alla cerimonia di apertura dell’evento, con tutte le novità sui titoli di Blizzard Entertainment: World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Hearthstone, Diablo e Heroes of the Storm. Sul palco, due ospiti d’eccezione commenteranno dal vivo tutte le sorprese della serata.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: verrà lanciata una pagina dedicata per le iscrizioni che daranno inoltre accesso a una goody bag esclusiva firmata Blizzard.

Nintendo sarà presente con un padiglione monografico all’interno di Piazza Bernardini, dove porterà tutte le ultime novità per la console Nintendo Switch e una speciale attività firmacopie con alcuni dei fumettisti italiani più amati. In anteprima per le migliaia di appassionati ci saranno gli attesissimi Pokémon Spada e Pokémon Scudo (in uscita il 15 novembre), Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (8 novembre) e Luigi’s Mansion 3 che sarà disponibile dal 31 ottobre. Uno spazio sarà dedicato a Ring Fit Adventure, la nuova esperienza che fa incontrare fitness e videogiochi, per rimanere in forma giocando.

Non poteva mancare a Lucca Sony Interactive Entertainment Italia, per offrire al pubblico la possibilità di provare PlayStation™Now, l’esclusivo servizio in abbonamento dedicato ai videogiochi e basato sul cloud, con un catalogo di oltre 700 giochi tra grandi esclusive, blockbuster ed esperienze per tutta la famiglia, tra cui God of War, Uncharted 4: Fine di un ladro e Bloodborne. Inoltre, sarà disponibile, in esclusiva per il pubblico di Lucca, un’area PlayStation®Gear, lo store dedicato al merchandising PlayStation dove sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali PlayStation: abbigliamento, articoli da collezione e accessori ispirati ai personaggi più amati dei videogiochi.

Da 2K, Borderlands 3, lo sparatutto di ruolo acclamato dalla critica videoludica, sarà presente e giocabile a Lucca Comics & Games con due container brandizzati sulle Mura’. Oltre a questo, è prevista per il 1 novembre la ‘Borderlands 3 Parade’, momento in cui tutti i fan di Borderlands saranno chiamati a raccolta da uno dei cosplay più famosi al mondo, Leon Chiro, che guiderà il gruppo all’interno della città.

