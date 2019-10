Xbox Scarlett: confermata la retrocompatibilità con tutte le console Microsoft

Xbox Scarlett giungerà sul mercato in contemporanea con la rivale next-gen PlayStation 5, ossia nel corso dell’inverno 2020. Nelle ultime ore l’informatissimo insider “Krobrille” ha pubblicato tramite il suo profilo Twitter un’immagine che propone la descrizione ufficiale della console di prossima generazione, confermando di fatto che l’hardware sarà totalmente retrocompatibile con tutte le vecchie piattaforme di gioco di Microsoft.

Dunque, come già svelato da Phil Spencer durante l’E3 2019, la nuova console permetterà agli utenti di giocare tutti i giochi della prima Xbox, quelli di “360” e ovviamente, anche quelli pubblicati su “One”. La descrizione parla di “giochi che daranno il meglio di sé”, facendoci pensare che quando verranno eseguiti sulla nuova piattaforma della casa di Redmond, questi verranno ottimizzati (anche se non sappiamo ancora come). Vi ricordiamo che questo non è il nome definitivo dell’hardware e per scoprire quello finale, bisognerà attendere molto probabilmente il prossimo E3.

This is the official Project Scarlett description. It shows the focus on BC & the importance of having a Halo game available at launch with Halo Infinite, something that hasn't happened since Halo Combat Evolved on the Original Xbox. pic.twitter.com/jyAherWFK9

