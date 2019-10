Training Day: in corso la lavorazione del prequel ad opera di Warner Bros.

Training Day film diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer, è stato presentato a Venezia fuori concorso e ha portato alla vittoria Denzel Washington, che agli Oscar del 2002 è riuscito ad aggiudicarsi il premio come Miglior Attore Protagonista. Da poco è giunta una notizia molto interessante riguardo l’opera…

Training Day: un altro capitolo in arrivo

Collider ha infatti comunicato che Warner Bros. sta attualmente lavorando al prequel della realizzazione, che sarà ambientato 10 anni prima dell’originale con Alonzo Harris nuovamente come eroe principale. La pellicola avrà un copione di Nick Yarborough, mentre la produzione è ancora alla ricerca di un regista adeguato. In attesa di altri dettagli in merito, vi invitiamo a seguire la sezione Movies del nostro sito, con news aggiornate sul mondo del cinema e non solo.