Doraemon Story of Seasons: disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Doraemon Story of Seasons è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC. Pubblicato in Giappone il 13 giugno, il gestionale di vita in una fattoria ambientato nel mondo creato da Fujiko F. Fujio arriva anche qui in Europa. Per l’occasione, Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Doraemon Story of Seasons: Nobita e i suoi amici arrivano oggi

Questo cross over tra le meccaniche di Story of Seasons di Marvelous e l’universo creato da Fujiko F. Fujio, porteranno Doraemon, Nobita e i suoi amici a gestire una fattoria, con l’aiuto dei celebri gadget del gatto spaziale. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

