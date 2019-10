Frostpunk: l’inverno vulcanico di 11 bit disponibile da oggi su console

Già disponibile su PC da aprile 2018, Frostpunk arriva oggi anche su console. Il gestionale city builder con controllo delle risorse da survival, arriva infatti su PlayStation e Xbox One. Per festeggiare l’evento, gli sviluppatori di 11 bit studios hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Frostpunk: anche su console arriva il gestionale tra neve e generatori

Il titolo in questione è ambientato in un 1886 alternativo, con eruzioni di vulcani e oscuramento del sole che hanno portato ad un abbassamento delle temperature, causando un inverno vulcanico e la morte di milioni di persone. Il giocatore dovrà costruire e gestire insediamenti attorno ai “generatori”, che consentono la vita anche in questa situazione critica. Ma per altri dettagli sul gioco vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione.