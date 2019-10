PlayStation 3: modificarla in Giappone può costare molto caro

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Kagawa in Giappone per aver modificato una PlayStation 3 con l’intenzione di rivenderla. Le autorità hanno arrestato l’uomo, violando nel suo appartamento e trovando diverse altre console, probabilmente pronte per essere modificate.

PlayStation 3: ecco quali leggi ha violato l’uomo

Esattamente come nel resto del mondo, in Giappone la pirateria è illegale. Nonostante ciò la modifica vera e propria di una console nel paese infrange due leggi: una è quella sul copyright, ma anche la Unfair Competition Prevention Law, che protegge il diritto delle società a rivendere i loro prodotti. Una brutta gatta da pelare per l’uomo, che come ha confessato alle autorità svolgeva questo secondo lavoro nel tempo libero.

