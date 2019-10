Brain Training per Nintendo Switch arriva in Europa a gennaio 2020

Dr. Kawashima’s Brain Training per Nintendo Switch ha finalmente una data di uscita in Europa. Il gioco, annunciato nel corso di settembre 2019, si prepara al debutto sulla console ibrida della casa di Kyoto nei primi giorni di gennaio 2020.

Brain Training: ecco la data di uscita

Il titolo, che molto probabilmente sarà disponibile esclusivamente tramite il Nintendo eShop, arriverà come specificato poco più in alto nel gennaio del 2020. Più precisamente la divisione europea della casa di Kyoto ha fissato la data di uscita per il 3 gennaio 2020. In Giappone, invece, il titolo debutterà il 27 dicembre 2019.

Nel gioco saranno presenti diverse sfide, tra cui l’immancabile Sasso, Carta, Forbice, un test per la memoria fotografica e un test per combinare le lettere dalle parole. All’annuncio è seguito un nuovo trailer ufficiale, che trovate come di consueto subito in calce alla notizia: buona visione.