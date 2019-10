Need for Speed Heat ha raggiunto la fase gold, pubblicati due nuovi video

Secondo quanto rivelato da Electronic Arts su Twitter, veniamo a conoscenza di nuovi aggiornamenti per Need for Speed Heat, titolo che debutterà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata dell’8 novembre sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher ha recentemente rivelato che la produzione è finalmente entrata in fase Gold, dove per l’occasione sono stati pubblicati due video inediti, mostrando ancora una volta in azione l’opera.

Need for Speed Heat: il titolo si appresta ad arrivare nei negozi

Tutto ciò significa che lo sviluppo del progetto è stato ultimato, ora l’azienda si focalizzerà esclusivamente sulla distribuzione nei negozi retail e digitali. Inoltre, prima di concludere, volevamo ricordarvi che sugli store dei dispositivi mobile è disponibile la Companion App Heat Studio.

The game has gone gold, and has been sent to be made into discs. — Ben Walke (@BenWalke) October 9, 2019

🎵 You spin me right round, baby

Right round like a record, baby

Right round round round 🎵 🍩 delivery in #NFSHeat pic.twitter.com/EX8F2E84rp — Ben Walke (@BenWalke) October 9, 2019