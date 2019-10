Death Stranding: ecco la copertina Variant dell’edizione standard

Nel corso della giornata odierna, Kojima Productions ha annunciato una copertina Variant per l’edizione standard di Death Stranding. Il reveal è avvenuto tramite Twitter, con una foto diffusa dall’account ufficiale di PlayStation, che ha svelato la nuova cover art del gioco.

La copertina Variant del titolo di Kojima Productions propone Higgs, l’Uomo con la Maschera D’oro al posto di Sam Reedus, il vero protagonista del gioco. La cover è in realtà una sovra copertina, che poi accoglie il gioco vero e proprio. Il tutto con rilievi metallici e intagliati, che permettono di ammirare ancora meglio i rilievi e il design.

Tomorrow is in your hands with the #DeathStranding Standard Edition (Higgs Variant).

Includes Death Stranding and an exclusive sleeve featuring the Man in the Golden Mask, Higgs, with metallic and embossed detailing.

Pre-order now: https://t.co/XdzZen9Ewl pic.twitter.com/UiOaOkgiwB

— PlayStatiooOOOoon UK 👻 (@PlayStationUK) October 11, 2019