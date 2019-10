Werewolf The Apocalypse tornerà a mostrarsi al PDXCon 2019

Dopo l’ultima comparsa all’E3 2019, Werewolf The Apocalypse – Earthblood tornerà a mostrarsi al pubblico. Lo farà in occasione del PDXCon 2019, dal 18 al 20 ottobre in quel di Berlino, come annunciato dal publisher Bigben Interactive e dallo sviluppatore Cynaide.

Werewolf The Apocalypse – Earthblood: ecco il nuovo teaser

Né Bigben Interactive né Cynaide hanno svelato cosa porteranno alla fiera tedesca. Sicuramente si tratterà di un footage completamente inedito, considerando che nella giornata odierna è stato rilasciato anche un nuovo teaser trailer, che trovate in calce alla notizia. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

