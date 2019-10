Path of Exile: il reveal della prossima espansione arriva a novembre

Grinding Gear Games ha annunciato che il 16 novembre sarà svelatala nuova espansione di Path of Exile. Il gioco di ruolo, che ha già ricevuto un paio di mesi fa l’espansione Blight, tornerà dunque ad aggiornarsi.

Path of Exile: la presentazione dell’espansione all’ExileCon

La presentazione della nuova espansione avverrà nel corso dell’Exile Con, prevista appunto per il 16 novembre. Una demo sarà presente sullo showfloor, per tutti coloro che volessero provarla e che parteciperanno ovviamente alla fiera. La nuova espansione viene definita come l’aggiornamento più consistente del titolo, con diversi contenuti inediti che verranno pubblicati, con tante meccaniche inedite dal buon bilanciamento rischio e ricompensa. La nuova espansione sarà disponibile a partire dal 7 dicembre per PC, mentre su PS4 e Xbox One vedrà la luce una settimana più tardi.

