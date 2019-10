The Witcher 3: vediamo nuovamente come gira il titolo in modalità portatile su Nintendo Switch

Nelle ultime ore, in rete è stato pubblicato un nuovo video gameplay incentrato sulla versione Nintendo Switch di The Witcher 3, titolo che sarà disponibile sull’ibrida targata Nintendo nella giornata del 15 ottobre. Ebbene, nello specifico, la clip video mostra come gira l’opera in modalità portatile.

The Witcher 3: lo Strigo si prepara ad arrivare su Nintendo Switch

Vi ricordiamo che la produzione racconterà le vicende di Geralt of Rivia, dove il personaggio dovrà combattere la Caccia Selvaggia per poter riuscire a salvare Ciri. In conclusione, se siete sprovvisti di una Nintendo Switch ma volete ugualmente mettere le mani sul prodotto, l’opera è attualmente disponibile nei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Passate dalla nostra sezione Games.