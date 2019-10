Fortnite: svelato il nome della Stagione 11?

L’App Store italiano potrebbe aver svelato il nome della Stagione 11 di Fortnite. Oltre al nome, l’App Store del nostro paese potrebbe aver svelato anche i nuovi contenuti della stagione, che dovrebbe andare online dopo domenica.

Fortnite: è questo il nome della nuova stagione?

Il nome della nuova stagione dovrebbe essere Capitolo 2, come testimoniato dall’App Store italiano. La nuova stagione porterà anche nuove mappe, le barche e alcune nuove skin. Il tutto è ovviamente soggetto a cambiamenti e ne sapremo di più dopo la fine dell’evento The End, che partirà domenica nelle prime ore del mattino italiane. Restiamo ovviamente in attesa di una ufficializzazione da parte di Epic Games in merito alla stagione numero 11 del popolare Battle Royale.