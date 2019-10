Borderlands 3 nasconde l’attrazione delle Montagne Russe

Borderlands 3 è un gioco davvero enorme, esattamente come i suoi predecessori. Non è dunque un caso che i giocatori stiano scoprendo giorno per giorno alcuni segreti che il titolo nasconde: oggi tocca alle Montagne Russe, completamente giocabili.

Borderlands 3: ecco il video delle giostre

L’attrazione è stata inserita all’interno del gioco ed è completamente utilizzabile a proprio piacimento, come dimostra il video di gioco presente in calce alla notizia. La giostra è infatti ancora attiva e semplicemente salendoci sopra è possibile fare un bellissimo giro turistico che ci permette di ammirare il paesaggio del mondo di gioco. Un semplice Easter Egg, a cui molto probabilmente ne seguiranno molti altri: il tempo di esplorare ancora per un po’ il vasto mondo di gioco creato da Gearbox.

