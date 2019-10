Msdossary firma con Roc Nation Sports

Roc Nation Sports ha firmato per la prima volta gli Esports con il giocatore FIFA Mosaad “Msdossary” Al-Dossary. Al-Dossary ha vinto la FIFA 18 eWorld Cup e si è classificato secondo l’anno successivo, accumulando fino a oggi $ 526K USD.

Collaborazione tra Roc Nation Sports e Msdossary

Roc Nation Sports rappresenta dozzine di atleti sportivi tradizionali e fa parte della compagnia di intrattenimento fondata dal rapper Jay-Z.

Roc Nation Sports, la divisione dell’agenzia di gestione sportiva della compagnia di intrattenimento fondata dal rapper Shawn “Jay-Z” Carter, ha firmato il giocatore della FIFA Mosaad “Msdossary” Al-Dossary come primo atleta di Esport.

Il giocatore dell’Arabia Saudita ha vinto la FIFA eWorld Cup 2018 e ha guadagnato $ 250K nel processo, ed è stato il secondo classificato per la FIFA eWorld Cup 2019 di quest’anno. Tutto sommato, Al-Dossary – che ha gareggiato per Rogue fino a poco tempo fa – ha vinto più di Fino a oggi $ 526.000 in FIFA , secondo Esports Earnings .

Michael Yormark di Roc Nation Sports International a Reuters, ha dichiarato:

Mosaad ha avuto un incredibile successo nel mondo della FIFA e degli Esport e Roc Nation è orgoglioso di lavorare al suo fianco mentre la sua carriera continua a prosperare, Mosaad è la soluzione perfetta per essere il nostro primo cliente di Esport: porta la stessa spinta e la stessa fame di successo nel suo sport che tutti i nostri atleti portano”.

Roc Nation Sports rappresenta dozzine di giocatori sportivi tradizionali in tutta la NFL, NBA, MLB, boxe e altro. La firma di Al-Dossary arriva prima dell’inizio della FIFA 20 Global Series di EA Sports , che assegnerà più di $ 3 milioni durante la sua stagione e culminerà nella Coppa del Mondo eWorld di luglio 2020