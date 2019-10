Pixelbook Go: diffuse immagini del prototipo

Dopo aver fornito lo scorso mese i primi dettagli in merito al device il sito 9to5Google torna ancora una volta a parlare del nuovo Chromebook Google, chiamato Pixelbook Go. La fonte ha infatti diffuso, tramite The Verge delle immagini riguardanti il prototipo del non ancora annunciato dispositivo.

La fonte ha innanzitutto fornito dettagli riguardo le ipotetiche caratteristiche tecniche, che appaiono simili a quelle trapelate precedentemente. Troviamo quindi un display 16:9 da 13.3 pollici, con la scelta tra risoluzione 1080p o 4K, due porte USB-C e un processore Intel Core i3, i5 oppure i7. Tra le altre specifiche figurano fino a 16GB di RAM, 256GB di memoria interna, camera frontale da 2MP, jack per le cuffie ed infine il chip di sicurezza Titan C. Per quanto riguarda l’estetica invece ciò che colpisce maggiormente riguarda il lato posteriore del dispositivo, dotata di una superficie color corallo zigrinata, mai apparsa su nessun prodotto della casa americana.

Pixelbook Go appare decisamente interessante

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 15 ottobre, per assistere all’atteso evento Google e scoprire tutte le caratteristiche inerenti al Pixelbook Go.