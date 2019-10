Gaojing collabora con Riot Games

La società cinese Shanghai Gaojing Culture Media ha stretto una partnership con Riot Games e la società di media spagnola Mediapro per i suoi Cyber ​​Games (WUCG) della World University 2019.

Partnership stretta tra Riot Games, Mediapro e Gaojing

Il WUCG si collegherà con la League of Legends International College Cup 2019, che è un torneo annuale ospitato da Riot Games e Cyberport con sede a Hong Kong. La società di media spagnola MediaPro fornirà supporto ai media per portare WUCG sui mercati internazionali, inclusa l’America Latina.

L’organizzazione cinese di Esport Shanghai Gaojing Culture Media (Gaojing) ha ospitato una conferenza stampa a Sanya, Hainan, per annunciare che la società ospiterà il Festival degli sport informatici della World University Cyber ​​Games (WUCG) 2019 dal 3 al 7 dicembre. Le grandi finali WUCG 2019 saranno ospitate al festival, così come lo spettacolo Animations Comics Games (ACG) e uno spettacolo di musica elettronica.

Durante la conferenza, Gaojing ha annunciato che la società ha collaborato con Riot Games per riunire i due sistemi di torneo tra WUCG e League of Legends International College Cup 2019. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. WUCG è un torneo multi-gioco, che include non solo League of Legends , ma anche Dota 2 , onore dei Re, Pietra del Focolare , e The King of Fighters 14.

Inoltre, Gaojing ha annunciato una partnership con la società di media spagnola Mediapro per portare WUCG sui mercati internazionali, inclusa l’America Latina. Altre regioni non sono state divulgate al momento della stesura. Per quanto riguarda la sua programmazione musicale, il WUCG Esports Festival 2018 ha visto la partecipazione di DJ Alan Walker, un anno dopo la sua esibizione dal vivo ai Campionati Mondiali 2017 di League of Legends .

Il 14 giugno Gaojing ha chiuso un round di finanziamento pre-A di oltre ¥ 10 milioni ($ 1,45 milioni di dollari), co-guidato dalla banca d’investimento Orient Securities. Gli altri investitori principali includevano Yao Capital, di proprietà della star NBA Yao Ming; e Pusi Capital, di proprietà di Wang Sicong, che possiede anche l’organizzazione di Esport Invictus Gaming e la società di produzione Banana Culture .