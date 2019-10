La società Gyazo sponsorizza Elevate

Programma di acquisizione di schermate Gyazo ha sponsorizzato l’organizzazione nordamericana Elevate . Questa è la prima sponsorizzazione della squadra in cui Gyazo ha partecipato e, come parte dell’accordo, i giocatori e gli streamer di Elevate riceveranno account “Pro” per il programma.

Elevate sponsorizzata da Gyazo

Elevate pubblicherà schermate e video sui social media ripresi utilizzando Gyazo, condividendo momenti salienti e riassunti di flussi ed eventi. Il programma sta introducendo le sue funzionalità di “screenshot istantaneo e condivisione video” per gli Esport.

Gyazo ha dichiarato quanto segue sulla partnership in un annuncio :

Proprio come i migliori giocatori e streamer di Elevate, cerchiamo sempre di migliorare e raggiungere il livello successivo. Stiamo percorrendo un sentiero per scoprire una grotta nascosta dietro una cascata. Stiamo organizzando una sorpresa nel sito A. Stiamo aumentando di livello.

Elevate ospiterà omaggi con Gyazo per i suoi fan in futuro, anche se i contenuti di tali omaggi non sono stati divulgati al momento della stesura.

Elevate è inoltre partner di G FUEL, Victrix, GT Throne, EGL ed Ember Webs. Attualmente mette in campo concorrenti in Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Halo e Rainbow Six Siege.