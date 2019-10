Mogul in partnership SG Esports

La piattaforma australiana di Esports Mogul ha collaborato con la società di media di SG Esports per lanciare le competizioni della League of Legends in Australia e Nuova Zelanda.

Mogul collabora con SG Esports per le competizioni di League of Legends

I membri della Summoners Society di SG Esports saranno in grado di competere negli eventi sulla piattaforma di Mogul nelle prossime settimane.

Mark Warburton, CMO di Mogul ha commentato la partnership in un comunicato:

La Summoners ‘Society e la partnership di SG Esports consentiranno a Mogul di continuare a stabilire un legame profondo con squadre e gruppi di comunità in Australia e in tutto il mondo per supportare tornei di base e amatoriali.

La competizione includerà pesantemente l’organizzazione regionale Summoners ‘Society di SG Esports, etichettata come “la più antica e grande comunità di giocatori della League of Legends in Australia” che vanta circa 11.000 membri. Correndo interamente su un hub a marchio Summoners ‘Society sulla piattaforma di Mogul, i membri e i fan della community parteciperanno a tornei competitivi di League of Legends per denaro e altri premi.

Sean Callanan, Amministratore delegato di SG Esports ha aggiunto: