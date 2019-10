Apple TV+: ingaggiato il regista Alfonso Cuarón

Dopo aver presentato prodotti come Dickinson o Servant di M. Night Syamalan, Apple TV+ ha agito in grande, ingaggiando Alfonso Cuarón. La piattaforma streaming americana ha difatti stretto un accordo pluriennale con il regista messicano, lavorerà quindi a diverse produzioni.

Non sono ancora stati forniti dettagli circa le opere a cui Cuarón potrebbe prendere parte, ma esse potrebbero appartenere a qualsiasi genere vista la versatilità del cineasta. Egli ha difatti lavorato in passato a pellicole come Gravity, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban o il più recente Roma, realizzato per Netflix.

Alfonso Cuarón lavorerà per la piattaforma Apple TV+

Al momento non rimane quindi altro che attendere ulteriori dettagli in merito ai lavori cui il regista metterà mano in futuro, che sicuramente sapranno soddisfare il pubblico della piattaforma streaming americana.

