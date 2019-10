Il cantante australiana Shannon Noll avvia una squadra Esports

Shannon Noll, una cantautrice nota per la sua apparizione in Australian Idol e per essere un meme , sta avviando una squadra di gioco competitiva. Annunciato oggi al PAX Aus di Melbourne, Noll è stato nominato capitano del team “Motley Squad” che si sfiderà nel prossimo torneo di Legion of Champions Series IV presentato da Lenovo. Il nome del giocatore di Noll è apparentemente “Nollsie”.

Il cantante australiano Noll annuncia la sua squadra Esports

Motley Squad sta attualmente reclutando giocatori “celebrità” per unirsi a lui, anche se nessun altro nome è stato annunciato o accennato finora.

Noll ha dichiarato in una nota:

Non vedo l’ora di iniziare a reclutare alcuni compagni celebri per affrontare alcuni dei migliori giocatori della regione a novembre al torneo Legion of Champions di Lenovo. La gente ha ancora un’idea obsoleta che solo i giocatori hardcore siano interessati ai giochi. Questo non è vero. I miei figli giocano e sono qui al PAX per incontrare tutti i tipi di persone – dagli avvocati ai dottori, dai bambini ai nonni. Sono entusiasta di riunire il resto della Motley Squad e mostrare come le persone con vite ed esperienze diverse possano riunirsi per divertirsi insieme.

Il famoso giocatore professionista FaZe Hazz sta lavorando con Noll e gli altri membri famosi di Motley Squad per aiutarli a migliorare le loro abilità.

Hazz ha dichiarato in una nota: