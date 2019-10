Steam dà il via ai saldi LGBTQ

Decisamente a sorpresa, Valve ha deciso di lanciare su Steam una nuova serie di saldi in favore del movimento LGBTQ. Gli sconti sono iniziati nella giornata odierna e dureranno fino a domenica 14 ottobre.

Steam: i migliori giochi in saldo

Come da tradizione in queste occasioni, sono davvero diversi i giochi attualmente in saldo sul servizio di Valve. Tra questi segnaliamo Gone Home, Night in the Woods, Life is Strange: Before the Storm e Life is Strange 2. Potete dare uno sguardo a tutto il catalogo dei giochi selezionati da Valve per questa tornata di sconti semplicemente visitando questo indirizzo.

