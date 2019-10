Pokémon GO è letteralmente morto in una isola della Grecia

Nonostante Pokémon GO aggiunga sempre pocket monster e novità, c’è un’intera isola della Grecia dove il titolo è praticamente morto. Parliamo di Salamis Island, una delle location dove al lancio del gioco era ricca di creature da catturare e che da marzo 2019 invece risulta praticamente una città fantasma. E Niantic, ovviamente, non è ancora intervenuta.

Pokémon GO: il mistero di Salamis

L’isola di Salamis è praticamente vuota di Pokémon. Come confessato da alcuni residenti a Polygon, Niantic ha mandato una serie di risposte standard, fino a quando non ha ammesso che c’è un errore che si è al lavoro per sistemarlo. Da oltre 7 mesi, comunque sia, i giocatori sono costretti a spostarsi per poter mantenere il gioco attivo, viaggiando anche fino ad Atene. Un lusso che in molti non possono permettersi.

Tutto questo si ripercuote anche sulla community. In molti infatti si sono conosciuti semplicemente giocando ma ora in tanti stanno abbandonando il titolo mobile. Una situazione paradossale, che non fa bene né ai giocatori né alla stessa Niantic.