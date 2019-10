Pokémon GO: il teaser dell’evento di Halloween

Manca sempre meno al 31 ottobre e non è raro ovviamente che i videogiochi decidano di festeggiare Halloween con eventi dedicati. Non fa ovviamente eccezione Pokémon GO, con Niantic che è nuovamente al lavoro sull’evento dedicato alla notte più spaventosa dell’anno.

Pokémon GO: il teaser tramite Twitter

Proprio tramite il social network dell’uccellino blu Niantic ha deciso di diffondere un breve teaser per far capire che sì, anche loro stanno lavorando a qualcosa. In questo caso il teaser è stato creato sfruttando un’immagine di un viale ricco di foglie gialle, accompagnato dalla didascalia che è finalmente giunto ottobre ed è tempo di rendere le cose più spaventose. Mentre cerchiamo di capire cosa hanno in serbo per noi, speriamo che un eventuale update per l’introduzione dell’evento sistemi anche il bug che ha colpito il titolo in una specifica zona del mondo.