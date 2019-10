Silent Hill: il nuovo progetto di Konami attira l’odio dei fan

Un paio di mesi fa, Konami ha registrato di nuovo il marchio di Silent Hill sotto la voce riguardante i videogiochi. Questo fatto ha sorpreso i fan della saga, che hanno iniziato a sperare in un suo ritorno con un nuovo capitolo, una remastered oppure una collection. Nelle ultime ore, in occasione del Global Gaming Expo di Las Vegas, la casa di sviluppo ha finalmente presentato il suo nuovo progetto ma, piuttosto che impressionare, ha scatenato una valanga di lamentele da parte dei fan.

Silent Hill: il nuovo gioco è una slot machine

Il titolo, infatti, è una video slot machine chiamata Silent Hill: Escape pensata per girare sul nuovo modello di cabinato di Konami Gaming, che include un display 4K UHD a 49 pollici. Tom Jingoli, chief commercial officer della compagnia, ha commentato l’annuncio chiamandolo “un primo sguardo ai grandi progetti che arriveranno da Konami”. Non è la prima volta che viene presentata una slot machine di questo tipo, dato che la casa di sviluppo è uno dei brand più rinomati in Giappone per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Questo però non è bastato a contenere l’odio dei fan di Silent Hill, che hanno visto infrante le loro speranze di un nuovo capitolo su console. La community è costantemente impegnata a restaurare e mantenere in vita la saga horror, con una dedizione che la recente pubblicazione del prototipo di Silent Hill 2 è riuscita solamente a rafforzare.