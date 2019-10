The Elder Scrolls Online: il supporto è previsto anche oltre il 2020

Durante un panel al PAX AUS, Zenimax ha parlato di The Elder Scrolls Online, analizzandone il lancio e i problemi che ne sono seguiti, per poi spostarsi ovviamente sul continuo supporto. Una chiacchierata da parte di Rich Lambert, creative director del titolo, che non si è tirato indietro dall’analizzare i problemi e le soluzioni per risolverli.

The Elder Scrolls Online: cosa è andato storto e cosa no

Lambert non si è tirato indietro e ha dichiarato fin da subito che sono stati commessi degli sbagli e di essersi sbagliati loro in fase di sviluppo. Non era facile capire di aver sbagliato però, considerando che Lambert ha da subito capito che la community dirà sempre ai team di sviluppo di essersi sbagliati. L’unica cosa che ha funzionato? Il duro lavoro per riuscire a risollevare il gioco da morte certa.

Per quanto riguarda i futuri aggiornamenti, infatti, Lambert ha dichiarato che c’è un piano di supporto che coprirà tutto il 2020. In Bethesda e Zenimax, comunque sia, sono già al lavoro anche per il post 2020.

