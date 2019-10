Steam: in beta il multiplayer per giochi con la cooperativa locale

Nel corso di questo mese, Steam metterà a disposizione una beta di una nuova feature per il multiplayer. Stiamo parlando, come avete potuto intuire dal titolo della notizia, di rendere giocabili online anche quei titoli che hanno a disposizione la cooperativa locale.

Chiamata Remote Play Together, la nuova feature dovrebbe permettere ai giocatori di poter divertirsi anche non essendo fisicamente presenti nella stanza. Solamente l’host della partita dovrà avere il gioco, ha spiegato Valve in una mail indirizzata agli sviluppatori e il servizio dovrebbe essere lanciato il 21 ottobre 2019, ovviamente in versione beta.

