Apex Legends: il nuovo Charge Rifle verrà presto nerfato

È ufficialmente approdata su Apex Legends la Stagione 3 e con essa sono giunte tante novità. Una fra queste è una nuova arma, chiamata il Charge Rifle. Dopo aver premuto il grilletto, il fucile inizia a emettere un raggio laser che colpisce a contatto e, dopo circa un secondo, spara un singolo e potente proiettile. Grazie a questa combinazione è possibile causare fino a 90 danni in pochissimo tempo, un valore estremamente alto rispetto alla media. I giocatori si sono lamentati dell’eccessiva forza dell’arma con Respawn, che sembra prenderà presto provvedimenti a riguardo.

Apex Legends: la prossima patch sistemerà la potenza del Charge Rifle

Sull’Apex Tracker, la pagina Trello che illustra i prossimi obiettivi del team di sviluppo, è comparsa la scheda “Charge Rifle weapon balance”. Al suo interno viene indicato che il fucile, al momento, non si trova nello stato desiderato e presto verranno apportati dei cambiamenti. Il messaggio non specifica chiaramente un nerf, ma non c’è quasi ombra di dubbio che l’arma ne riceverà uno. Alcuni giocatori sono però contrari al pensiero comune: soprattutto i professionisti, tra cui Shroud, hanno indicato che il Charge Rifle è estremamente efficace solo nelle mani di un bravo cecchino e negli spazi aperti, mentre un minimo di copertura è sufficiente a neutralizzarlo. Non ci resta che attendere la prossima patch per scoprire quale sarà il verdetto finale di Respawn. Nel frattempo, sapevate che sembra sia stato svelato un nuovo eroe per errore?