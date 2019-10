Google Stadia ha un modo originale per combattere la latenza

Google Stadia potrebbe aver trovato un modo per combattere la latenza. A svelarlo è Madj Bakar, Google VP of engineering, durante una intervista con Edge riportata online. I tempi per la nuova tecnologia? Non proprio brevi, visto che Bakar parla di circa due anni a partire dal lancio del nuovo servizio.

Google Stadia: ecco come risolvere la latenza

La latenza verrà risolta, almeno stando alle parole di Bakar, con un algoritmo in grado di prevedere quali tasti può premere un determinato giocatore. In maniera tale, almeno secondo la teoria dell’ingegnere, la latenza e l’input lag spariranno. Un progetto sulla carta per ora, che sicuramente potrà vedere la luce solamente tra qualche anno e non al lancio del servizio, previsto per novembre e che avrà a disposizione anche Red Dead Redemption 2.