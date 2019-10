League of Legends: Riot Games chiede a giocatori e streamer di evitare argomenti sensibili

La fase a gruppi della League of Legends World Championship è alle porte e gli appassionati sono curiosi di vedere chi riuscirà a conquistare la coppa. Il recente incidente capitato tra il professionista Blitzchung e Blizzard Entertainment, però, aleggia ancora nell’aria e sta facendo preoccupare Riot Games. La società ha infatti paura di incorrere negli stessi problemi se alcuni giocatori o streamer prenderanno iniziative simili durante i tornei o discuteranno dell’argomento in live. È stato quindi fatto un appello alla comunità da parte di John Needham, Global Head della sezione Esports del celebre MOBA.

League of Legends: gli argomenti sensibili saranno tabù durante le dirette

La richiesta di Needham è quella di evitare argomenti sensibili durante dirette e streaming. Secondo quanto scritto nel messaggio, questi soggetti richiedono una conoscenza approfondita, la volontà di ascoltare e l’apertura al dibattito, tutte caratteristiche fondamentali che però non possono essere rappresentate adeguatamente in contesti come i broadcast offerti da Riot Games. Needham sostiene inoltre il dovere della società di evitare situazioni che possano risultare offensive e irrispettose nei confronti di parte del suo pubblico, tra cui anche quello di Hong Kong. Tutto questo fa capire quanto significativo per il mondo degli Esports sia stato il caso di Blitzchung: se vi siete persi l’accaduto, passate a leggere questo articolo.