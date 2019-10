PlayStation 5 è già in pre-order, almeno in Belgio

Se abitate in Belgio e non volete assolutamente rimanere senza PlayStation 5, potete prenotarla da Game Mania. Il retailer belga ha infatti aperto i pre-order per la console, ufficializzata nel corso della settimana, pur non avendo indicazioni né sulla release né sul prezzo finale.

PlayStation 5: il pre-order al prezzo di 50 Euro!

La catena ha stabilito che il pre-order della console viene a costare 50 Euro. Una volta prenotata, la console sarà riservata al cliente, come avviene per qualsiasi altra prenotazione. Semplice modo per farsi pubblicità oppure un reale servizio per evitare che le scorte possano non essere sufficienti a soddisfare la domanda, come avviene molto spesso con qualsiasi nuovo hardware? Noi propendiamo per un 50 e 50.