Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il filmato di apertura

A poco meno di un mese dall’uscita, SEGA ha pubblicato l’intro ufficiale di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il video è stato diffuso dal canale giapponese di SEGA e fa una breve panoramica delle discipline presenti all’interno del party game.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: ecco il video

Il filmato, disponibile in calce alla notizia, mostra tutti i protagonisti del gioco. Da Mario a Waluigi, passando per Knucles e Sonic, il roster di personaggi si affrontare nelle varie discipline tra cui la corsa e il karate. Il tutto accompagnato da una serie di mini gioco, ideali per le famiglie e da giocare in cooperativa. Vi lasciamo al filmato, disponibile subito qui in basso: buona visione!