Everspace 2: superati i 200 mila dollari su Kickstarter

Il 2 ottobre è stata lanciata su Kickstarter la campagna crowdfunding di Everspace 2, seguito del titolo con combattimenti spaziali sviluppato e pubblicato da parte di Rockfish Games a maggio 2017. In questi 10 giorni il titolo è riuscito a superare i 200 mila dollari dalle donazioni. Al momento la cifra tocca quasi i 222 mila, che sono circa il 50% della cifra richiesta per il primo goal (posto a 450.000).

Everspace 2: accesso anticipato previsto a settembre 2020

Per l’occasione gli sviluppatori di Rockfish Games hanno pubblicato un post relativo alla storia del titolo, oltre ad una sessione di gioco di ben due ore, che potete vedere qui sotto. Ricordiamo che, al momento, la release completa è prevista per il terzo quadrimestre del 2021, con early access a settembre 2020 e prototipo della versione demo giocabile per i backers a dicembre 2019.

