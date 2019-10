Indivisible: pubblicato il trailer con gli elogi della critica

Ieri è uscito, qui in Europa, Indivisible, platform con meccaniche gdr sviluppato da Lab Zero Games e pubblicato da 505 games. Il titolo ha avuto una buona risposta da parte della critica (con un 80 su Metacritic al momento). Visti i diversi elogi, sul sito ufficiale del gioco è stato appena rilasciato un filmato che mostra le belle parole ricevute dalla stampa internazionale, nel cosiddetto “accolades trailer”.

Indivisible: la critica ha apprezzato il platform /rpg

Anche noi di Games Village abbiamo particolarmente apprezzato il lavoro svolto da Lab Zero Games e, lasciandovi al filmato qui sotto, qualora lo vogliate per saperne di più sul titolo, potete dare una letta alla nostra recensione. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC (Steam e Gog), PlayStation 4 e Xbox One, con l’uscita per Nintendo Switch prevista più avanti in questo 2019.