The Suicide Squad: foto dal set mostra personaggi inediti

Dopo diverso tempo sono finalmente iniziati a circolare i primi leak ufficiali riguardo The Suicide Squad, seguito della scanzonata pellicola del DCEU. Grazie al lavoro dell’utente Twitter Just Jared sono state diffuse le primissime foto provenienti dal set del film, che rivelano diversi personaggi inediti.

Dalla serie di foto notiamo innanzitutto il ritorno di Captain Boomerang, il quale è stato dotato per l’occasione di un nuovo costume decisamente più colorato del precedente. Dal set figura anche Nathan Fillion, il quale sembrerebbe interpretare Arm-Fall-Off-Boy, personaggio con il potere di staccare i propri arti ed usarli come arma. Inoltre sono presenti diversi attori in tenuta da militare e due eroi dall’aspetto decisamente appariscente. Il primo è Mongal, impersonata da Mayling Ng, mentre l’identità del secondo non risulta ancora molto chiara.

Non rimane altro che attendere ulteriori dettagli sul lungometraggio DC, in attesa della sua uscita il 6 agosto 2021.

Here's your first look at photos from the set of #TheSuicideSquad, featuring lots of new cast members in costume! https://t.co/Ak6tE0WxnY

— JustJared.com (@JustJared) October 11, 2019