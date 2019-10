Gears 5: giocatore bannato per oltre un anno!

Dopo il ban hammer di Valve con DOTA 2, anche The Coalition ha deciso di effettuare una simile procedura su un giocatore, che è stato allontanato dai server di Gears 5 per oltre un anno. Le motivazioni? Troppi logout dai match prima della loro conclusione, per evitare probabilmente un ranking negativo.

Gears 5: ben 640 giorni di ban

La ripetuta violazione da parte del giocatore ha costretto The Coalition ad applicare il regolamento, ovvero quello di sommare man mano i vari giorni di penalità inflitti a chi perpetua questo genere di comportamento scorretto. Il risultato? Il player non potrà mettere più piede nel multiplayer del gioco per ben 640 giorni: un enorme quantità di tempo, ma tutto sommato corretta: ha abbandonato infatti ben 18 dei suoi 21 match.