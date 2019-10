Medal of Honor Above and Beyond non è sempre stato un progetto per la VR

Medal of Honor Above and Beyond non è sempre stato un progetto destinato alla realtà virtuale. La rivelazione è avvenuta da Respawn Entertainment, durante una intervista con LadBible, dove il team ha confessato il desiderio di portare in vita la serie.

Medal of Honor Above and Beyond: le parole del team di sviluppo

Come specificato da Peter Hirchsmann, game director del nuovo titolo, il team di sviluppo ha sempre voluto riportare in vita la serie, prendere tutta la conoscenza e gli strumenti acquisiti negli ultimi anni e fare un nuovo titolo della serie. L’uscita su Oculus Rift? Una fortunata coincidenza: il team di Facebook ha parlato con Vince Zampella, chiedendo di sviluppare un gioco per la realtà virtuale. Da lì è nata l’opportunità per creare il nuovo titolo della serie.