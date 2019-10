Gwent The Witcher Card Game: al via la closed beta su iOS

Nel corso della giornata odierna, CD Projekt RED ha dato il via alle registrazioni per la closed beta di Gwent The Witcher Card Game su iOS. La beta chiusa partirà all’inizio della settimana prossima e servirà a fornire dei feedback precisi al team di sviluppo prima del rilascio completo del titolo, previsto per la fine di ottobre.

La closed beta è ovviamente limitata. Per avere una possibilità di essere scelti sarà necessario recarsi a questo indirizzo e registrarsi. Se selezionati sarà possibile provare in anteprima il gioco, ovviamente a patto di avere uno di questi dispositivi supportati:

Be among the first players to experience GWENT on the go! 📱

We’re planning to launch an iOS Closed Beta for GWENT next week and we need your help to test the game and provide feedback to our dev team.

Sing up here: https://t.co/zmbB2Mrtma pic.twitter.com/IYsDBr0Asj

— GWENT (@PlayGwent) October 11, 2019