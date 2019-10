Mega Man: annunciata raccolta in vinile della colonna sonora

Tutti gli amanti della saga di Mega Man potranno presto gioire. La compagnia Laced Records ha difatti annunciato una raccolta dei migliori brani musicali tratti dalla colonna sonora del franchise di Capcom, inseriti all’interno di una serie di dischi in vinile.

La collezione include quindi 152 brani accuratamente selezionati, inseriti in 6 dischi vinili color blu con sopra uno sprite in pixel art dei più iconici personaggi del brand. Ciascuno di essi è stato inserito in una custodia dotata di un fantastico artwork esclusivo realizzato dall’artista Ultimatemaverickx inerente ai personaggi della serie.

La colonna sonora di Mega Man non è mai stata così bella

Il prodotto in questione è disponibile adesso per il pre-order presso il sito della casa di produzione, al costo di 110 dollari.

Fonte