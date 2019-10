First 4 Figures: aperti i pre-ordini per la statua di Luigi’s Mansion 3

Pochi giorni fa vi avevamo mostrato lo sneak peak della nuova statua in arrivo da parte di First 4 Figures, relativa a Luigi’s Mansion 3. Da ieri sono possibili i pre-ordini e, come vi avevamo fatto sapere, sarebbero arrivate nuove informazioni a riguardo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

First 4 Figures: Luigi e Poltercucciolo nella diverse edizioni

La statua può essere acquistata sia con Luigi in solitaria, sia assieme a Poltercucciolo, nelle versioni collector’s ed exclusive.

L’exclusive edition arriva con i seguenti oggetti:

Luigi’s Mansion 3 – Statua dipinta di 9” in PVC di Luigi e Poltercucciolo

Scatola Deluxe Premium in esclusiva

Orme della base che brillano al buio

Base con funzione LED per Polterpup e Poltergust G-00

Scheda di autenticazione

I pre-order sono disponibili fino al 15 novembre 2019. Noi vi lasciamo al trailer qui sotto.