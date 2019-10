GRID: livestream per il lancio del titolo

Ieri è uscito GRID, reboot della serie automobilistica targata Codemasters. Per festeggiare il lancio, sul canale YouTube ufficiale del gioco è stato appena rilasciato il video di una livestream dove il Game Director Chris Smith e il Community Manager Chris Groves mostrano il gioco per quasi un’ora. Potete vedere il video in fondo alla notizia.

GRID: disponibile su PC, PS4 e Xbox One, arriverà su Stadia.

Il titolo ha vinto il premio come “Best Racing Game” all’ultima gamescom, e se volete avere più informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione.