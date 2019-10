Pixel 4: leak rivela immagini e caratteristiche interne

A distanza di pochi giorni dall’atteso evento Google i noti leaker Ishan Agarwal e Brandon Lee hanno condiviso dei nuovi render in alta definizione del discusso Google Pixel 4. Questi ultimi mostrano nel dettaglio fronte e retro dello smartphone, fornendo uno sguardo accurato su come dovrebbe apparire al lancio.

Come è possibile osservare il device appare identico in tutto e per tutto ai rumor discussi nel corso degli ultimi mesi e presenta ben 3 colorazioni. Secondo Lee tuttavia il modello color corallo sarebbe ottenibile solo tramite pre-order. In aggiunta alle immagini in questione il sito 9to5Google ne offre altre decisamente interessanti. Si tratta di presunte immagini promozionali, che oltre a mostrare nuovamente il dispositivo ne rivela anche le caratteristiche tecniche. Secondo quanto riportato il modello base vanterebbe un display da 5.7 pollici, mentre al variante XL ne monterebbe uno da 6.3. Entrambi i modelli sarebbero poi dotati di due camere di cui una da 16MP ed un’altra da 12MP.

Google Pixel 4 sembra non avere più segreti

A questo punto non rimane altro che attendere il prossimo 15 ottobre per scoprire tutti i dettagli sull’attesa linea smartphone. Trovate la lista completa delle caratteristiche dei device nell’immagine posta qui sotto.

