Fortnite: l’evento “The End” chiude la Stagione X stasera

Mancano solamente una manciata di ore prima che uno degli eventi più discussi e attesi degli ultimi giorni abbia inizio. Stiamo parlando di “The End“, lo spettacolo che sancirà la chiusura della Stagione X di Fortnite e svelerà al mondo il futuro del gioco. Abbiamo già ricevuto qualche indizio a riguardo, come il nome della Stagione 11 e i cambiamenti che avverranno alla fine dell’evento. Qualunque piano abbia in mente Epic Games per il suo più grande titolo, non ci resta che attendere fino a stasera per scoprirlo.

Fortnite: cosa accadrà durante “The End”?

Secondo l’opinione di molti, il nome dato all’evento non è casuale. Siamo abituati a vedere importanti modifiche applicate al gioco e alla mappa tra una stagione e l’altra, una ricorrenza che contribuisce a mantenere il titolo fresco e accattivante. Questa volta, i cambiamenti potrebbero essere ben più grandi di quanto si pensi, come l’introduzione di una nuova isola o di meccaniche mai viste. Se volete avere un posto in prima fila per scoprire cosa succederà in “The End”, aprite Fortnite ed entrate in partita questa sera alle ore 20:00 (italiane).