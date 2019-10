Metal Goose Solid: un fan crea l’assurdo crossover in Dreams

I crossover sono sempre stati un tipo di collaborazione estremamente apprezzato da parte dei videogiocatori. Far collidere due o più universi e creare interazioni uniche tra i personaggi e le regole di uno e dell’altro è stata la chiave del successo di molte produzioni, tra cui Kingdom Hearts e Super Smash Bros Ultimate. Lo YouTuber Bearly Regal ha deciso di sfruttare i numerosi strumenti offerti da Dreams per creare uno dei più assurdi e, allo stesso tempo, azzeccati crossover: Metal Goose Solid.

Metal Goose Solid: Tactical Espionage Honking

Non è la prima volta che viene fatto un parallelo tra l’opera iconica di Hideo Kojima e il buffo titolo puzzle di House House. Seppur con diverse atmosfere e design, i due giochi condividono alcuni aspetti come la libertà di gameplay e la grande quantità di interazioni che si possono avere con l’ambiente. Bearly Regal ha quindi ricreato la sequenza di apertura di Metal Gear Solid ma sostituendo Snake con l’oca protagonista di Untitled Goose Game. Il risultato, per quanto surreale, ci permette di avere un assaggio di cosa potrebbe succedere se i due titoli si unissero in un vero crossover. In passato, l’utente ha anche creato un trailer di Death Stranding per PlayStation 1 e ha riprodotto la musica di battaglia di Final Fantasy VII in Dreams.

