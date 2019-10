Pokémon Spada e Scudo: un video ha svelato la prima città dell’ottava generazione

È stato pubblicato un nuovo video su Pokémon Spada e Scudo che mostra la prima città dei due giochi. Il materiale arriva dal Secret Member’s Club, un sito nascosto a cui possono accedere solo gli utenti che effettuano il preordine dei titoli di ottava generazione. Queste persone hanno accesso in anteprima a notizie, trailer, immagini, video e altro ancora. Uno di questi contenuti, un gameplay di circa 2 minuti, è stato poi reso pubblico su YouTube.

Pokémon Spada e Scudo: un tour nella prima città di ottava generazione

Il video non possiede la stessa formula dei normali trailer, ma assomiglia di più ad un normale Let’s Play. Vediamo il protagonista entrare all’interno della città e passare di fronte a tutti gli edifici più importanti, come le case esplorabili, il Centro Pokémon, quello che sembra un Pokémon Market e infine un negozio di abbigliamento. Verso il finale del video, il giocatore lascia il luogo e si allontana di qualche passo verso l’esterno, consentendoci di ammirare parte del panorama. In lontananza si può notare l’edificio in riva al lago, quello dal tetto viola, presente all’inizio di uno dei primissimi trailer di Pokémon Spada e Scudo. Vi lasciamo alla visione del trailer, che trovate qui sotto. Se siete interessati alle recenti novità sui titoli di ottava generazione, perché non date un’occhiata alla presentazione di Ponyta di Galar?