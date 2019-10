Cyberpunk 2077 non è probabilmente possibile

Durante il PAX AUS attualmente in corso in Australia, CD Projekt RED ha chiuso quasi ogni possibilità di vedere Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch. La chiusura è avvenuta a margine di una intervista rilasciata ai colleghi di GameSpot nel corso della kermesse.

Cyberpunk 2077: probabilmente la versione Switch non verrà realizzata

Interrogati dalla possibilità di vedere il titolo su Switch, un po’ come accaduto con The Witcher 3, John Mamais è stato piuttosto chiaro: tutto è possibile, ma dipende dalla loro volontà. In questo caso però al momento non rientra nei piani del team di sviluppo. Non una novità: il titolo è oramai in dirittura d’arrivo e un probabile porting da pubblicare nel corso nel 2021 sarebbe stato annunciato probabilmente a breve.