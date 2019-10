The Outer Worlds: ecco quanto peserà su Xbox One

In arrivo il 25 ottobre 2019, nella giornata odierna il Marketplace di Xbox ha svelato il peso di The Outer Worlds. Il prossimo gioco di casa Obsidian, il primo ad essere pubblicato da Private Division, occuperà poco meno di 40GB.

The Outer Worlds: ecco di quanto spazio ci sarà bisogno

Per quanto riguarda il gioco di casa Obsidian, lo spazio necessario per l’installazione sarà di 36.78GB. Questa dimensione non include però la patch di supporto a Xbox One X, che includerà una risoluzione in 4K senza supporto HDR, quindi probabilmente per la versione hi end della console di casa Microsoft lo spazio aumenterà ancora. Vi ricordiamo infine che nella giornata odierna è stato svelato anche il peso specifico di Death Stranding: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.