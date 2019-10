Dolittle: trailer rivela un cast stellare

Dopo essere stato rimandato al 2020 ed aver cambiato nome, Dolittle ha finalmente ottenuto il suo primo trailer ufficiale. Al suo interno Robert Downey Jr. impersona l’iconico dottore in grado di parlare con gli animali e sembra pienamente calato nei panni del personaggio.

Il protagonista della pellicola appare intento nel intraprendere un lungo e tortuoso viaggio, accompagnato da un giovane ragazzo e da un cospicuo numero di animali, con cui ha stretto un ottimo rapporto per via delle sue doti innate. Il percorso del dottore sarà tuttavia ostacolato da diversi individui, dei quali sembrerebbe far parte anche Antonio Banderas, anch’esso apparso nel trailer. Alla fine del video figura la lista completa del cast dietro il film, che include una lunghissima serie di attori di alto calibro, tra cui Rami Malek, Emma Thompson e perfino Tom Holland, nuovamente insieme a Robert Downey Jr.

Dolittle sembra una deliziosa avventura per ragazzi

L’uscita del film nelle sale è prevista per il 17 gennaio 2020.