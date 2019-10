Joker: Warner Bros. vuole realizzare un seguito?

Lo scorso mese abbiamo discusso circa il pensiero del regista Todd Phillips in merito ad un ipotetico sequel di Joker, film campione d’incassi con protagonista Joaquin Phoenix di cui trovate qui la nostra recensione. Nella giornata di oggi sono emerse nuove indiscrezioni secondo le quali la stessa Warner Bros. sarebbe intenzionata a produrre un seguito.

La voce in questione giunge da una fonte molto vicina ai colleghi di We Got This Covered, che questi ultimi reputano estremamente affidabile. Secondo quanto riportato da quest’ultima quindi Warner Bros. si direbbe decisamente interessata a produrre un seguito di Joker. Tale fatto potrebbe rivelarsi accurato, in quanto in primis la fonte ha diffuso in passato parecchi rumor in seguito confermati. Inoltre il finale della pellicola, che non riveleremo per evitare spoiler, potrebbe aprire la strada ad eventuali seguiti, nonostante si tratti di un’opera autoconclusiva.

Non rimane quindi altro che attendere conferme da parte dell’azienda riguardo la vicenda e sperare per il meglio.