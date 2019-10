Fortnite: l’evento The End ha distrutto il gioco, cosa ci aspetta per il futuro?

Fortnite non esiste praticamente più. Durante l’evento The End, andato in scena pochissimi minuti fa, Epic Games ha letteralmente fatto saltare in aria il suo Battle Royale, con tanto di impossibilità di accedere al matchmaking per le partite.

Fortnite: c’è un buco nero al posto della mappa

Durante l’evento, Epic Games ha fatto saltare in aria l’Isola del gioco. Successivamente è comparso un buco nero, rendendo praticamente impossibile il login di qualsiasi giocatore. Su Twitter l’account ufficiale del Battle Royale si è congedato agli utenti con una foto e la scritta Questa è la Fine. Attualmente c’è ancora in corso una diretta Periscope proprio sul social network, che mostra la fine del gioco, con il buco nero.

Cosa c’è da aspettarsi ora? Difficile credere che Epic Games abbia cancellato il gioco ovviamente. Più probabile invece l’arrivo di una nuova stagione o meglio di un nuovo ciclo. Magari proprio quel Chapter 2 anticipato negli scorsi giorni dall’App Store italiano. Ne sapremo sicuramente qualcosa di più nel corso delle prossime ore.